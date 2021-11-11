تحذير رسمي من النصر بشأن المفاوضات الوهمية مع اللاعبين والمدربين

أصدر مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، بيانا رسميا، بشأن الدخول في مفاوضات مع لاعبين ومدربين، بعد ساعات من قبول استقالة المدير التنفيذي لكرة القدم حسين عبدالغني، وأيضا إقالة المدير الفني للفريق البرتغالي بيدرو إيمانويل.
وقال النصر، في بيان رسمي عبر حسابه على “تويتر”: “لاحظ نادي النصر قيام كثير من الوكلاء بالدخول في مفاوضات مع لاعبين ومدربين باسم النادي دون أي تفويض أو رغبة مما أثر على سمعة النادي في دول متعددة، وتسبب في نشر أخبار عارية من الصحة”.
وأوضح النصر: “وبناء عليه فإن إدارة نادي النصر تتمنى من الجميع عدم التفاعل مع أي طلب لا يتضمن تفويضا رسميا من النادي، كما أنها لن تنظر في أي عرض إلا من الوكيل المباشر للاعب والمدرب، وبعد أن يقدم الإثبات على ذلك”.
وأشار النصر في بيانه الرسمي إلى أن مجلس الإدارة يحذر الوسطاء وغيرهم من استخدام اسم النادي في أي مفاوضات. وفق “أخبار 24”.
وكانت مصادر صحفية، كشفت مساء الأربعاء، أن النصر قدم عرضا إلى أحد المدربين الأرجنتينيين، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للمدرب المقال بيدرو إيمانويل.
كما ذكرت تقارير صحفية خلال الأيام الماضية، أن إدارة النصر تنوي الدخول في مفاوضات من أجل ضم اللاعب الجزائري إسلام سليماني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.