سامي الجابر يكشف كواليس تعرضه لنكسة 2002 مع المنتخب والهلال

تحدث رئيس ولاعب نادي الهلال والمنتخب الوطني السابق، سامي الجابر، عن تعرضه إلى نكسة كروية في حياته أدت إلى اعتزاله الكرة مع المنتخب الوطني، مؤكدا أن لا يوجد شيء اسمه المستحيل.
وقال “الجابر”، في تصريحات لـ”سعودي 360”: “المستحيل يجب أن يكون عبارة عن مثل في حياتنا جميعا، ويجب أن نقتنع دائما ألا يوجد شيء اسمه المستحيل، لأن المستحيل لا شيء بالنسبة للأحداث العديدة التي تعرضت لها”.
وأوضح “الجابر”: “بعد مونديال 2002 تعرضت إلى نكسة رياضية حينما أعلنت اعتزالي الرياضي لكرة القدم مع المنتخب الوطني، ورجعت مع الهلال في 2003 وكان هذا الموسم هو الأسوا لي”. وفق “أخبار 24”.
وتابع: “تعرضت لانتقادات كثيرة من الجماهير، بأنني كبرت وانتهيت، وبعدها طبقت مقولة المستحيل لا شيء، ودخلت تحدياً مع نفسي وكانت نقطة تحول بالنسبة لي على مستوى مشواري الكروي”.
وأضاف: “عدت مع نادي الهلال في العام 2005 عندما فزنا بالدوري، وكأس ولي العهد، وانضممت أيضاً إلى صفوف المنتخب الوطني من جديد، وتأهلنا إلى كاس العالم 2006”.