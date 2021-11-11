“الحرس الوطني” تعلن وظائف شاغرة في 7 مواقع بينها الرياض والمدينة

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، طرح 282 وظيفة شاغرة للمواطنين والمواطنات من حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فما فوق.
وأوضحت الشؤون الصحية، أن أماكن العمل الخاصة بالوظائف الجديدة تشمل الرياض وجدة والدمام ورفحاء والقصيم والأحساء والمدينة المنورة.
ولفتت إلى أن الوظائف المطروحة تحت مسميات “فنيي اتصالات، وموظفي إدخال بيانات، وممثلي مراكز اتصال، ومساعد إداري أول وثاني وثالث، وأخصائي مراقبة الممتلكات، وأخصائي مستودع. وفق “أخبار 24”.
وتضمنت المسميات الوظيفية: “فني مختبر، وناسخ، ومساعد لوجستي، ومفتش خدمات، وأخصائي صحة مهنية، وفني رعاية المرضى، وفني تعقيم مركزي، ومفتش الخدمات، ومعالج تنفسي، ومرافق مرضى، وصيادلة”، ويمكن التقديم عبر الرابط التالي.