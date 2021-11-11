بأسعار تبدأ من 400 ألف ريال.. “الوطنية للإسكان” توقع 5 اتفاقيات لتنفيذ ألفي وحدة سكنية بالرياض

أبرمت الشركة الوطنية للإسكان، اليوم (الأربعاء)، 5 اتفاقيات شراكة لتنفيذ أكثر من ألفي وحدة سكنية في ضاحية الجوان ومشروع المشرقية بمدينة الرياض، بأسعار تبدأ من 400 ألف ريال وتمتد على مساحة تتجاوز مليون متر مربع.
وتتضمن الاتفاقية الأولى تنفيذ مشروع سكني جديد بضاحية الجوان شمال الرياض بالشراكة مع شركة تلال العقارية لتوفير 520 فيلا وتاون هاوس على مساحة تتجاوز 700 ألف م2، كما وُقعت الاتفاقية الثانية مع شركة رتال للتطوير العمراني لتوفير 520 فيلا وتاون هاوس أخرى.
كما وُقعت اتفاقيتان لتطوير مشروع “مرسية – المرحلة الثانية” لتوفير 850 وحدة سكنية من نوع فيلا وتاون هاوس على مساحة تتجاوز 300 ألف م2، إحداهما مع شركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري والأخرى مع شركة عبدالرحمن سعد الراشد وأولاده. وفق “أخبار 24”.
فيما جاءت الاتفاقية الخامسة ضمن مشروع المشرقية الواقع شرق مدينة الرياض، بالشراكة مع شركة الماجدية ممثلةً في الرئيس التنفيذي للشركة عبدالسلام الماجد لتنفيذ 144 وحدة سكنية من نوع شقق.