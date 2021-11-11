كشفت وزارة التجارة، اليوم (الأربعاء)، عن 7 سمات تؤكد عدم موثوقية المتاجر والتطبيقات الإلكترونية.
وأوضحت أن هذه المتاجر تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مكثف، ولا تضع بيانات أو أرقام تواصل، مع اكتفائها بعناوين عشوائية.
وأضافت أنها تضع تقييمات وهمية للمنتجات، وتسوّق لتخفيضات وعروض وهمية، إلى جانب اشتراطها التواصل معها عبر البريد الإلكتروني فقط، وعدم امتلاكها سجلات تجارية، وأنها غير مسجلة في منصة معروف.
وشددت الوزارة على أنها ستواصل تتبع هذه المتاجر، بغرض حجبها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وفق “أخبار 24”.