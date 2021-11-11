الزعاق: تجنبوا السباحة في البحر والمسابح المكشوفة هذه الأيام.. لهذا السبب

حذّر الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، من السباحة خلال هذه الأيام في البحر والمسابح المكشوفة، خاصة في الليل، كونها مضرة بالأجساد، لأنها تتحقق مع وجود الهواء.
واستشهد الزعاق بمثل حول خطورة الأيام الأولى للبرد، جاء فيه “تجنبوا البرد في أوله وتلقوه في آخره، فإنه يفعل في الأجساد كفعله في الأشجار”.
وبيّن أنه خلال هذه الأيام ينتهي موسم القوس على مغارات اللؤلؤ نظراً لانتشار الأسماك المفترسة في عرض البحر، وهيجان مياه البحر في الخليج العربي، وبحر عمان، وبحر العرب. وفق “أخبار 24”.
خلال هذه الأيام :
يستلزم تجنب السباحة في البحر وكذلك المسابح المكشوفة وخاصة في الليل
فهو مضر بالأجساد وتتحق مع وجود الهواء
والعرب يقولون(تجنبوا البرد في أوله وتلقوه في آخره فإنه يفعل في الأجساد كفعله في الأشجار فأوله محرق وآخره مورق)#تقويم #نشرة_الرابعة
pic.twitter.com/7mmt58CGm8
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) November 10, 2021