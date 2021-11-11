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أخبار محلية > صورة تاريخية ترصد زيارة الملك فهد لمدرسة بريطانية قبل 67 عامًا
11/11/2021   6:58 ص

صورة تاريخية ترصد زيارة الملك فهد لمدرسة بريطانية قبل 67 عامًا

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نشر حساب الملك فهد بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، صورة نادرة من زيارة الملك الراحل لمدرسة “كيدز بروك” في العاصمة البريطانية لندن.

وأوضح الحساب أن تاريخ الزيارة يعود إلى عام 1954م، عندما كان الملك فهد وزيرًا للمعارف آنذاك، حيث ظهر في الصورة وهو يتحدث إلى إحدى الطالبات في المدرسة البريطانية.

وعُين الملك فهد وزيرًا للمعارف عام 1953م، حتى شغل منصب وزير الداخلية عام 1962، بالإضافة إلى تعيينه نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء عام 1967، وفي عام 1975 عُين وليًا للعهد وأسند إليه منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إلى أن بويع ملكًا للسعودية بعد وفاة الملك خالد بن عبدالعزيز عام 1982م.

وفق “أخبار 24”.

صورة تاريخية ترصد زيارة الملك فهد لمدرسة بريطانية قبل 67 عامًا

أخبار محلية
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