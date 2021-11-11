أعلنت وزارة التجارة، ارتفاع إنتاج المملكة من الفواكه بنسبة 194% خلال 6 سنوات، مسجلة 2.7 مليون طن بنهاية عام 2020، بالمقارنة بآخر إنتاج والذي كان يقدر بـ 930 ألف طن.
واحتلت التمور قائمة تلك المنتجات، إذ احتلت المملكة المركز الثاني عالميًا في إنتاج التمور بـ 1.5 مليون طن عام 2020، ووصلت صادراتها إلى 107 دول، كما نمت الصادرات بنسبة 7.1% وبقيمة 927 مليون ريال.
وتشير الإحصائيات إلى أن معدل استهلاك الفواكه والخضراوات في المملكة بلغ 77 كجم و62 كجم على التوالي سنوياً، وتستهدف وزارة البيئة والمياه والزراعة أن تصل حصة الفرد من الفواكه إلى 90 كجم، وحصته من الخضراوات إلى 100 كجم سنوياً بما يعادل 250 غراما تقريباً في اليوم.
يذكر أن قائمة الفواكه التي تنتجها المملكة، تشمل، التمور بكل أنواعها، والرمان، والعنب، والبطيخ، والشمام، والمانجو، والفراولة، والموز، والتفاح، والبرتقال، والمشمش، والخوخ.
وفق “أخبار 24”.