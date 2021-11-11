في اللحظات الأخيرة.. الإصابة تُبعد حارس “منتخب الأخضر” من المشاركة أمام أستراليا

كشف المنتخب الوطني، اليوم (الخميس)، عن تعرض حارس المرمى، فواز القرني، لإصابة في الفخذ الأيمن خلال الحصة التدريبية الأخيرة.
وأبان أن الجهاز الفني قرر عدم مشاركته في مباراة اليوم؛ وذلك بعد الكشف وإجراء أشعة الرنين المغناطيسي التي أثبتت عدم قدرة اللاعب على المشاركة في المباراة.
ويسعى المنتخب إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق فوزه الخامس على التوالي، والاقتراب من التأهل، من خلال مواجهة اليوم؛ والتي تأتي ضمن منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.وفق “أخبار 24”.
وحدد المدير الفني للمنتخب، إيرفي رينارد، أسماء اللاعبين الذين سيخوضون المباراة منذ لحظتها الأولى، ومنهم فهد المولد، وناصر الدوسري، وعلي البليهي، ومحمد كنو، وسالم الدوسري.
كما شملت الأسماء سلمان الفرج، وعبدالإله العمري، وعبدالإله المالكي، وسلطان الغنام، وفراس البريكان، بالإضافة إلى حارس المرمى، محمد اليامي.
📝 | تعرض حارس مرمى المنتخب الوطني “فواز القرني” لإصابة في الفخذ الأيمن خلال الحصة التدريبية الأخيرة، وبعد الكشف وأجراء أشعة الرنين المغناطيسي اتضح عدم قدرة اللاعب على المشاركة في مباراة اليوم. pic.twitter.com/I6DhOfHi4Q
— المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 11, 2021