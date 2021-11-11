بأسعار تبدأ من 309 آلاف ريال.. “سكني” يُعلن إتاحة 700 وحدة بالمنطقة الشرقية للحجز

أعلن برنامج “سكني”، إتاحة الحجز لأكثر من 700 وحدة سكنية متنوعة ضمن المشاريع تحت الإنشاء بالمنطقة الشرقية بمساحات وتصاميم تناسب رغبات واحتياجات الأسر السعودية.
وقال البرنامج إنه يمكن الاطلاع على هذه الوحدات ومعاينة مواقعها عبر موقع وتطبيق “سكني” ضمن استحقاق فوري وخطوات إلكترونية سهلة وميسرة، عبر الموقع.
وأوضح أن الوحدات المتاحة حالياً تأتي ضمن المعروض العقاري السكني بالمنطقة الشرقية الذي ينفذه المطورون العقاريون من القطاع الخاص لمستفيدي “سكني” ضمن 35 مشروعاً سكنياً توفر أكثر من 22 ألف وحدة.
وأشار إلى أن مشروع نعمى الذي تتجاوز مساحته 26 ألف م2 ويضم 304 شقق تتوزع في 20 مبنى؛ يوفّر حالياً 112 شقة سكنية بأسعار تبدأ من 309 آلاف ريال ومساحات تبدأ من130 م2، ويقع المشروع ضمن ضاحية “الواجهة” التي تتميز بموقعها الاستراتيجي على مساحة تتجاوز 9 ملايين م2 عند المدخل الغربي للدمام على طريق الدمام – الرياض السريع.وفق “أخبار 24”.
فيما يوفّر مشروع “ديار الحسا” 597 تاون هاوس بأسعار تبدأ من 505 آلاف ريال وأقساط ميسرة، بمساحات تتراوح بين 165- 296م2، ويوفر المشروع بيئة سكنية مكتملة الخدمات تلبي احتياجات الأسرة السعودية، ويمتد مشروع “ديار الحسا” السكني على مساحة تتجاوز 639 ألف م2، ويضم 2945 وحدة سكنية متنوعة بين فلل وتاون هاوس.