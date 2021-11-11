هؤلاء اللاعبون سيخوضون الدقائق الأولى من مباراة اليوم أمام أستراليا .. وزير الرياضة يغرد:”فالكم الفوز”

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم، ظهر اليوم (الخميس)، مباراة أمام منتخب أستراليا على “استاد كومبانك”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وحدد المدير الفني للمنتخب، إيرفي رينارد، أسماء اللاعبين الذين سيخوضون المباراة منذ لحظتها الأولى، ومنهم فهد المولد، وناصر الدوسري، وعلي البليهي، ومحمد كنو، وسالم الدوسري.
كما شملت الأسماء سلمان الفرج، وعبدالإله العمري، وعبدالإله المالكي، وسلطان الغنام، وفراس البريكان، بالإضافة إلى حارس المرمى، محمد اليامي.
وضمت قائمة اللاعبين الاحتياطيين 12 اسماً، منهم علي الحسن، ومحمد البريك، وسعود عبدالحميد، وعبدالرحمن غريب، وزياد الصحفي.وفق “أخبار 24”.
من جهته، تمنى وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الفوز للمنتخب الوطني في المباراة، وحصد النقاط الثلاث.
كل التوفيق لمنتخبنا اليوم أمام أستراليا 🦅🇸🇦
فالكم الفوز والنقاط الثلاث يا أبطال👏🇸🇦#معاك_يالأخضر pic.twitter.com/okpg84zKGZ
— عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) November 11, 2021