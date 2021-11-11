نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > هؤلاء اللاعبون سيخوضون الدقائق الأولى من مباراة اليوم أمام أستراليا .. وزير الرياضة يغرد:”فالكم الفوز”
11/11/2021   1:36 م

هؤلاء اللاعبون سيخوضون الدقائق الأولى من مباراة اليوم أمام أستراليا .. وزير الرياضة يغرد:”فالكم الفوز”

+ = -
664

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم، ظهر اليوم (الخميس)، مباراة أمام منتخب أستراليا على “استاد كومبانك”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وحدد المدير الفني للمنتخب، إيرفي رينارد، أسماء اللاعبين الذين سيخوضون المباراة منذ لحظتها الأولى، ومنهم فهد المولد، وناصر الدوسري، وعلي البليهي، ومحمد كنو، وسالم الدوسري.

كما شملت الأسماء سلمان الفرج، وعبدالإله العمري، وعبدالإله المالكي، وسلطان الغنام، وفراس البريكان، بالإضافة إلى حارس المرمى، محمد اليامي.

وضمت قائمة اللاعبين الاحتياطيين 12 اسماً، منهم علي الحسن، ومحمد البريك، وسعود عبدالحميد، وعبدالرحمن غريب، وزياد الصحفي.وفق “أخبار 24”.

من جهته، تمنى وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الفوز للمنتخب الوطني في المباراة، وحصد النقاط الثلاث.

صور

هؤلاء اللاعبون سيخوضون الدقائق الأولى من مباراة اليوم أمام أستراليا .. وزير الرياضة يغرد:”فالكم الفوز”

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885184194.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.