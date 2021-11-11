“العدل”: مركز المصالحة يحقق توافقاً بين الأزواج في أكثر من 60 ألف طلب

كشفت وزارة العدل، عن تحقيق مركز المصالحة نجاحات اجتماعية بالوصول إلى التوافق بين الأزواج في أكثر من 60 ألف طلب متعلق بقضايا الطلاق، والحضانة، والنفقة والزيارة.
وقالت الوزارة إن المركز نظر تلك الطلبات خلال الفترة من فبراير 2020 وحتى سبتمبر من العام الجاري 2021، لافتة إلى أنه تم التوصل لاتفاق بين الزوجين بالتراجع عن الطلاق في بعض الدعاوى المرتبطة بالطلاق وما يتصل به من طلبات كالحضانة والزيارة والنفقة.
وأضافت أنه تم التوافق في طلبات الحضانة والزيارة والنفقة للدعاوى الأخرى التي لم يتوصل فيها الزوجان لاتفاق بشأن الرجوع عن الرغبة في الطلاق.
يذكر أن مركز المصالحة بدأ باستقبال دعاوى الطلاق قبل إحالتها إلى القضاء، وذلك منذ أن أصدر معالي وزير العدل قراراً بإضافة مادة للائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تسهم في الحفاظ على كيان الأسرة وحمايتها.
ويستقبل المركز طلبات الصلح بخطوات يسيرة عبر منصة تراضي taradhi.moj.gov.sa، إلى جانب ما يصل للمركز من طلبات صلح تحيلها المحاكم إلكترونيًا.
وفق “أخبار 24”.