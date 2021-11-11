بعد توقيع 5 اتفاقيات.. الحقيل: ضاحية الجوان ومشروع المشرقية سيوفران نمط حياة عصرية للمواطنين

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، أن الوحدات السكنية التي سيتم طرحها في ضاحية الجوان ومشروع المشرقية بمدينة الرياض ستوفر نمط حياة عصرية للمواطنين.
وأضاف أن الاتفاقيات التي تم توقيعها مع القطاع الخاص، يوم أمس (الأربعاء)، تستهدف ضخ وحدات متنوعة التصاميم والمساحات، وبأسعار تبدأ من 400 ألف ريال، في ضاحية الجوان والمشرقية.
ولفت إلى أن ذلك سيسهم في تمكين مستفيدي برنامج “سكني” من تملّك المسكن الأول، فضلا عن أن هذه الوحدات ستوفر بيئة سكنية متكاملة المرافق والخدمات، بما يلبّي تطلّعات المواطنين ويحقّق رغباتهم.وفق “أخبار 24”.