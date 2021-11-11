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اخبار رياضية > بالفيديو.. يوسف خميس: إقالة “بيدرو” أعادت النصر لنقطة الصفر.. وضد لعب المنتخب دون مهاجم صريح
11/11/2021   1:35 م

بالفيديو.. يوسف خميس: إقالة “بيدرو” أعادت النصر لنقطة الصفر.. وضد لعب المنتخب دون مهاجم صريح

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انتقد اللاعب الدولي السابق يوسف خميس، قرار إدارة نادي النصر بإنهاء التعاقد مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، مشيراً إلى أن الإدارة تكرر الأخطاء التي وقعت فيها مع بداية الموسم.

وقال خميس خلال إحدى حلقات برنامج “المنتصف” المُذاع على قناة “الإخبارية”، إن قرار تعيين “بيدرو” من البداية كان خاطئاً، كما أن إقالته ستعيد الفريق لنقطة الصفر وإلى أي حد الإدارة قادرة على إيجاد مدرب قادر على إعادة الانتصارات للفريق.

وحول مشوار المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم، قال إن الأخضر ليس لديه مهاجم يمتلك جميع المواصفات والتي تتضمن السرعة والتسديد بالقدمين وإجادة الألعاب الهوائية والتحرك الصحيح، مبدياً رفضه لفكرة لعب المنتخب بدون رأس حربة. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. يوسف خميس: إقالة “بيدرو” أعادت النصر لنقطة الصفر.. وضد لعب المنتخب دون مهاجم صريح

اخبار رياضية
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