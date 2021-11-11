بالفيديو.. يوسف خميس: إقالة “بيدرو” أعادت النصر لنقطة الصفر.. وضد لعب المنتخب دون مهاجم صريح

انتقد اللاعب الدولي السابق يوسف خميس، قرار إدارة نادي النصر بإنهاء التعاقد مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، مشيراً إلى أن الإدارة تكرر الأخطاء التي وقعت فيها مع بداية الموسم.
وقال خميس خلال إحدى حلقات برنامج “المنتصف” المُذاع على قناة “الإخبارية”، إن قرار تعيين “بيدرو” من البداية كان خاطئاً، كما أن إقالته ستعيد الفريق لنقطة الصفر وإلى أي حد الإدارة قادرة على إيجاد مدرب قادر على إعادة الانتصارات للفريق.
وحول مشوار المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم، قال إن الأخضر ليس لديه مهاجم يمتلك جميع المواصفات والتي تتضمن السرعة والتسديد بالقدمين وإجادة الألعاب الهوائية والتحرك الصحيح، مبدياً رفضه لفكرة لعب المنتخب بدون رأس حربة. وفق “أخبار 24”.
فيديو | اللاعب الدولي السابق يوسف خميس: حتى الآن #المنتخب_السعودي ليس لديه مهاجما يمتلك جميع المواصفات#المنتصف pic.twitter.com/CBmH28vSQx
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) November 10, 2021
فيديو | اللاعب الدولي السابق يوسف خميس: إدارة #النصر بدأت الموسم بطريقة خاطئة وهي الآن تجني ثمار هذه الأخطاء بإقالة المدرب و #عبدالغني #المنتصف pic.twitter.com/tkkJ1ykIOQ
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) November 10, 2021