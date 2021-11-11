“الأرصاد” يوضح حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يطرأ اليوم (الخميس) انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك وحائل.
وقال المركز في تقريره عن حالة الطقس إنه من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لظهور السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.
وأبان أنه يتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على وسط وأجزاء من شرق المملكة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي.وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية شرقاً بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية شرقية غرباً بسرعة 25-50كم/ساعة.