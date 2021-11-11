“المسند”: توقعات بطقس مستقر اليوم بمعظم المناطق وحالة مطرية معتبرة السبت المقبل

قال رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة الدكتور عبدالله المسند، إنه يتوقع أن يشهد اليوم (الخميس) استقراراً جوياً عاماً بمعظم عناصر الطقس على معظم مناطق المملكة عدا المرتفعات الجنوبية الغربية.
وأوضح المسند أنه قد تتشكل بعض السحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات منطقتي عسير والباحة، كما يتوقع أن تنشط رياح سطحية جنوبية قد تثير بعض الغبار على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية.
وأضاف أنه يتوقع كذلك هبوب رياح شمالية غربية نشطة اليوم على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل.
ولفت إلى أن التوقعات تشير إلى أن المملكة ستشهد أول حالة مطرية معتبرة هذا الموسم بعد غد السبت، ستكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من مناطق تبوك والجوف وحائل والمدينة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الحالة المطرية ربما تمتد إلى مكة المكرمة وتستمر لبضعة أيام وتتسع قليلاً حتى تؤثر على أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى والغربية.