نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالصور.. وزير التعليم يستعرض تجارب المملكة في المجالات التعليمية أمام نظيريه البحريني والقطري
11/11/2021   4:09 م

بالصور.. وزير التعليم يستعرض تجارب المملكة في المجالات التعليمية أمام نظيريه البحريني والقطري

+ = -
716

التقى وزير التعليم، حمد آل الشيخ، وزير التربية والتعليم في البحرين، ماجد بن علي النعيمي، ووزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية، بثينة بنت علي الجبر النعيمي.

وشهد اللقاء استعراض النموذج السعودي في مجال التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، وإمكانية الاستفادة منه، وتجربة المملكة في تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تناول اللقاء استعراض تجارب البحرين وقطر في مجال التعليم أثناء جائحة كورونا، فضلا عن عرض التجربة القطرية في افتتاح فروع للجامعات الأجنبية داخل الدولة.

يذكر أن ذلك جاء على هامش اجتماعات المؤتمر العام لليونسكو في قطر، والتي شارك فيها وفد من المملكة برئاسة، وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله.

صور

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. وزير التعليم يستعرض تجارب المملكة في المجالات التعليمية أمام نظيريه البحريني والقطري

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885184234.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.