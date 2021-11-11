بالصور.. وزير التعليم يستعرض تجارب المملكة في المجالات التعليمية أمام نظيريه البحريني والقطري

التقى وزير التعليم، حمد آل الشيخ، وزير التربية والتعليم في البحرين، ماجد بن علي النعيمي، ووزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية، بثينة بنت علي الجبر النعيمي.
وشهد اللقاء استعراض النموذج السعودي في مجال التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، وإمكانية الاستفادة منه، وتجربة المملكة في تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تناول اللقاء استعراض تجارب البحرين وقطر في مجال التعليم أثناء جائحة كورونا، فضلا عن عرض التجربة القطرية في افتتاح فروع للجامعات الأجنبية داخل الدولة.
يذكر أن ذلك جاء على هامش اجتماعات المؤتمر العام لليونسكو في قطر، والتي شارك فيها وفد من المملكة برئاسة، وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله.
وفق “أخبار 24”.