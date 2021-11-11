بعد معاناته ورماً .. المخرج “عمر الجاسر” يكشف عن آخر تطورات حالته الصحية ويوجه رسالة لهؤلاء

أعلن المخرج عمر الجاسر، اليوم (الخميس)، تعافيه من الورم الذي عانى منه في الآونة الأخيرة، وخضع إثره لعملية جراحية.
وغرد “الجاسر”، على حسابه بموقع “تويتر”، مؤكدًا أن الله -عز وجل- منَّ عليه بالشفاء، مقدمًا الشكر لكل من دعا له، وقام بزيارته أو الاتصال به خلال الفترة التي عانى فيها المرض.
كما رفع شكره إلى وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله، الذي حرص على رعايته والتواصل معه، متمنيًا له التوفيق والسداد في خدمة ثقافة وفنون الوطن. وفق “أخبار 24”.
الجدير بالذكر أن المخرج “عمر الجاسر” دخل في يونيو الماضي غرفة العناية المركزة إثر معاناته ورماً في الدماغ، وخضع في أغسطس الماضي لعملية جراحية لاستئصال الورم، في أحد المستشفيات في جدة.
الحمدلله والشكر لله الذي من عليا بالشفاء وأسأله يمن بالشفاء لكل مريض وجزا الله خير لكل من أكرمني بالدعاء والزيارة والاتصال وربي يحفظكم ومن تحبون .. والحمدلله على نعمته وفضله pic.twitter.com/mzrZKcdCte
— المخرج / عمر الجاسر (@OAljaser) November 11, 2021