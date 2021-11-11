“الحرس الوطني” يحتفل بتخريج 1249 طالباً من دورات الفرد الأساسي

احتفلت وزارة الحرس الوطني اليوم (الخميس) بتخريج 1249 من طلبتها، في عدد من دورات الفرد الأساسي للمستجدين.
وسلم قائد مركز تدريب الحرس الوطني بالرياض المكلف العميد بدر المطيري شهادات التقدير ودروع التميز للمتفوقين والذين أظهروا كفاءة غير عادية في التدريبات من حيث الاستيعاب والتنفيذ خلال مدة الدورة.
واستعرض الخريجون خلال العرض العام في ساحة المركز بعض المهارات التدريبية، والتى أظهرت مدى جاهزيتهم الاحترافية لتأدية المهام الموكلين بها، قبل أن يؤدوا القسم على التفاني والإخلاص في خدمة الدين والوطن.
وفق “أخبار 24”.