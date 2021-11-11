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أخبار محلية > “الحرس الوطني” يحتفل بتخريج 1249 طالباً من دورات الفرد الأساسي
11/11/2021   4:08 م

“الحرس الوطني” يحتفل بتخريج 1249 طالباً من دورات الفرد الأساسي

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احتفلت وزارة الحرس الوطني اليوم (الخميس) بتخريج 1249 من طلبتها، في عدد من دورات الفرد الأساسي للمستجدين.

وسلم قائد مركز تدريب الحرس الوطني بالرياض المكلف العميد بدر المطيري شهادات التقدير ودروع التميز للمتفوقين والذين أظهروا كفاءة غير عادية في التدريبات من حيث الاستيعاب والتنفيذ خلال مدة الدورة.

واستعرض الخريجون خلال العرض العام في ساحة المركز بعض المهارات التدريبية، والتى أظهرت مدى جاهزيتهم الاحترافية لتأدية المهام الموكلين بها، قبل أن يؤدوا القسم على التفاني والإخلاص في خدمة الدين والوطن.

"الحرس الوطني" يحتفل بتخريج 1249 طالباً من دورات الفرد الأساسي

"الحرس الوطني" يحتفل بتخريج 1249 طالباً من دورات الفرد الأساسي

"الحرس الوطني" يحتفل بتخريج 1249 طالباً من دورات الفرد الأساسي

"الحرس الوطني" يحتفل بتخريج 1249 طالباً من دورات الفرد الأساسي

وفق “أخبار 24”.

“الحرس الوطني” يحتفل بتخريج 1249 طالباً من دورات الفرد الأساسي

أخبار محلية
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