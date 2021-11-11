“الأرصاد”: أمطار رعدية من الجمعة إلى الثلاثاء على هذه المناطق

أعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اعتبارًا من يوم غد (الجمعة) وحتى الثلاثاء المقبل، مبيناً أن عدداً من المناطق سيشهد أمطارًا رعدية.
وأشار المركز في تقريره إلى أن الحالة ستكون مصحوبة بزخات من البرد مع هبوب رياح بسرعة 50كم/ ساعة، تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.
وأوضح أنه من مساء (الجمعة) إلى (الأحد) ستشهد عدة مناطق بتبوك والمدينة المنورة أمطارًا متوسطة تؤدي إلى جريان السيول على الأجزاء الداخلية وكذلك الساحلية، فيما ستمتد يومي (السبت) و(الأحد) إلى أجزاء من مكة والباحة.
ولفت التقرير إلى أن أجزاء من حائل والحدود الشمالية والجوف ستتأثر بالحالة المطرية اعتبارًا من ( السبت) وحتى (الثلاثاء)، فيما ستشهد أجزاء من مناطق، القصيم والشرقية وشمال الرياض أمطارًا خفيفة من (الأحد) إلى (الثلاثاء).
وفق “أخبار 24”.