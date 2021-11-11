متحدث “الإعلام المرئي والمسموع” يوضح أهداف تصحيح أوضاع الصحف الإلكترونية

أوضح المتحدث باسم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، عمر أبو بكر، أن من بين الأهداف التي وضعتها الهيئة لتصحيح أوضاع الصحف الإلكترونية، تحسين جودة العمل الإعلامي لضمان المصداقية والموثوقية.
وقال أبو بكر، في تصريح لـ”أخبار 24″، إن من بين الأهداف التي وضعتها الهيئة أيضا تنظيم وتمكين المؤسسات الصحفية الإلكترونية لتكون هناك صحف تستطيع المنافسة والاستمرارية والعمل باحترافية.
وأضاف أن الهيئة تعمل على تقديم برامج مُمكّنة للقطاع، ودعم المؤسسات الإعلامية بما فيها الصحف المرخصة، من خلال تعزيز مهارات كوادرها والتحول الرقمي وعدد من البرامج الأخرى، وأنه لن يكون ذلك إلا بالتزام الصحف بالاشتراطات التي ينص عليها نظام المطبوعات والنشر واللائحة التنفيذية للنشر الإلكتروني، لضمان سير العمل بشكل منظم يحافظ على بقاء تلك الصحف ودعمها لتصبح ذات مكانة وتأثير. وفق “أخبار 24”.
وبيّن أبو بكر أنه يجب على الصحف الإلكترونية الالتزام بالضوابط والشروط التي ينص عليها نظام المطبوعات والنشر واللائحة التنفيذية للنشر الإلكتروني، وتصحيح أوضاعها بتجديد أو إصدار التراخيص اللازمة التي تخولها ممارسة النشاط.
يشار إلى أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع دعت في وقت سابق الصحف الإلكترونية إلى تصحيح أوضاعها بتجديد أو إصدار التراخيص التي تخولها مزاولة نشاطها قبل انتهاء المهلة التصحيحية في 24 نوفمبر 2021م.