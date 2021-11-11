ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا إلى 46.5 مليون.. بينها 301 ألف جرعة منشطة

أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم (الخميس)، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى 46,592,463 جرعة، بينها 301 ألف جرعة منشطة.
وأوضحت الوزارة أنه تم إعطاء 24.3 مليون جرعة أولى، و21.9 مليون جرعة ثانية، فيما بلغ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن 1.7 مليون شخص.
وكانت الصحة دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر 2020، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي توسعت في جميع المناطق، كما أتاحت الوزارة الجرعة التنشيطية لمن أعمارهم 18 عامًا فما فوق في 20 أكتوبر 2021. وفق “أخبار 24”.