بالصور : شاركت فيه القوات الجوية.. ختام مناورات تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي

اختُتمت اليوم (الخميس) مناورات تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي 2021، الذي أقيم في قاعدة الظفرة الجوية بالإمارات بمشاركة القوات الجوية السعودية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
واستمر التمرين لأكثر من 30 يوماً، حيث حققت خلاله المجموعة المشاركة من القوات الجوية نجاحاً كبيراً ولافتاً أشاد به جميع المشاركين من الدول الصديقة.
وتضمنت مراحل التمرين العديد من الأنشطة والفعاليات لتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات لمختلف أساليب القتال الجوي، وتنوع الطلعات الجوية النهارية والليلية، وتنفيذ العديد من الطلعات المشترك. وفق “أخبار 24”.
كما تضمنت تعزيز مهارات مجموعة القيادة والسيطرة على سرعة رد الفعل والتخطيط وإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية، وكذلك تدريب الأطقم الجوية على كثافة العمليات الجوية، والتدريب على سلامة الطيران.
من جهته، أكد نائب قائد القوات الجوية السعودية أن المشاركة في التمرين تهدف لتعزيز العلاقات بين المملكة والإمارات والدول الـ 7 الأخرى المشاركة فيه، وتحقيق أعلى مستويات التوافق، ودمج القوات في ظل تحالفات دولية.