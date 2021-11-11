بعد خطاب نصرالله… السفير بخاري: هناك فرق شاسع بين نفي الواقع ومحاولة تبريره

رد سفير المملكة في لبنان وليد بخاري، اليوم (الخميس)، على خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله -دون أن يسميه- والذي ادّعى فيه ما سماه “افتعال الأزمة الأخيرة مع لبنان”.
وغرّد “بخاري” عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، قائلا: “الحق كل لا يتجزأ، فهناك فرق شاسع بين نفي الواقع وبين محاولة تبريره والإفتات عليه”.
وزعم نصرالله، في خطابه الذي بثه اليوم، أن المملكة لم تعط لبنان أي مساعدة منذ سنوات، وهو ما نفاه العديد من المسؤولين في لبنان، حيث لفت رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة إلى أنه كان شاهدا على حجم المساعدات التي قدمتها المملكة للبنان، مؤكدا أن المملكة كان لها النصيب الأكبر من تقديم الدعم للبنان بعد حرب 2006. وفق “أخبار 24”.