“رتال” توقع اتفاقية تطوير “نساج تاون النرجس” مع الشركة الوطنية للإسكان

أطلقت شركة رتال للتطوير العمراني مشروعها (نساج تاون النرجس) ضمن سلسة مشاريع نساج تاون بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان ، جاء ذلك برعاية كريمة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل لحضور مراسم توقيع الاتفاقية التي وقعها من جانب شركة رتال الرئيس التنفيذي للعمليات المهندس يوسف بن إبراهيم الحمودي ومن جانب الشركة الوطنية للإسكان الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد البطي،
يتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي في مدينة الرياض وفي أحد أهم الضواحي العمرانية متكاملة الخدمات ومدعومة ببنية تحتية حديثة وأساليب جودة حياة راقية تتماشى مع رؤية المملكة.
وأوضح المهندس /عبد الله بن فيصل البريكان الرئيس التنفيذي لشركة رتال بأن هذه الشراكة والثقة العالية من الوزارة والجهات التنفيذية وعملاء رتال تعد وسام فخر واعتزاز بمخرجات رتال وكوادرها الفنية والإدارية وطواقم الجودة التي تسعى لتقديم المنتج المناسب للتطلعات. وفق “أخبار 24”.
ويمتد المشروع على مساحة تقدر بـ 160,000 مائة وستون ألف متراً مربعاً ويضم 550 خمسمائة وخمسون وحدة سكنية مستقلة، مختلفة المساحات والتصاميم والتوزيع المعماري، لتشكل هذه التصاميم أساليب العمارة الحديثة التي تواكب متطلبات العائلة السعودية، بالإضافة لحداثة البنيان ورحابة المساحات.
يذكر ان هذا المشروع يأتي استمراراً للنجاحات المتوالية التي حققتها شركة رتال للتطوير العمراني في مشاريع نساج تاون والتوسع الاستراتيجي في مشاريعها في الرياض خاصة وفي عموم المملكة بهدف توفير المنزل الملائم للأسر السعودية ولتكمل رتال مسيرتها في توفير سبل الراحة والرفاهية، بأعلى معايير الجودة والإتقان.
ويمكن الاطلاع على كامل تفاصيل المشروع عبر زيارة الموقع الالكتروني، أو عن طريق حسابات على منصات التواصل الاجتماعي.