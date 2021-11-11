متحدث السجون: المراكز التأهيلية للنزلاء هدفها الاستفادة من فترة المحكومية ومنع العودة للسجن

أكد متحدث المديرية العامة للسجون، العقيد دكتور بندر الخرمي، أن المراكز التأهيلية للنزلاء هدفها الأساسي الاستفادة من فترة المحكومية، ومنع وتخفيض نسبة العودة للسجن.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية لقناة “الإخبارية”، اليوم (الخميس)، أن مؤشر العودة للسجن انخفض لأقل من 1 % الفترة الماضية لكل من تدرب واستفاد من البرامج، وهو ما دفع المديرية العامة للسجون لتعميمها على كافة مناطق المملكة.
وأشار إلى أن المديرية لديها خطط استراتيجية لمدة 5 أعوام، تسعى من خلالها لتعزيز البرامج الإصلاحية التي تحقق الاستفادة القصوى من السجناء خلال فترة محكوميتهم داخل السجن، لافتًا إلى أن فترة السجن لا تقتصر على العقوبة فقط، ولكنها فترة بناء إنسان جديد يساهم في بناء المجتمع. وفق “أخبار 24”.
وكان وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، تفقد اليوم سير عمل المديرية العامة للسجون بمدينة الرياض، ودشن خلال الزيارة عددًا من المراكز التأهيلية التخصصية في تأهيل وإصلاح نزلاء السجون بما يواكب الخطة الإستراتيجية للمديرية العامة للسجون المتمثلة في خفض مؤشر العودة للسجن.
فيديو | متحدث المديرية العامة للسجون: المراكز التأهيلية للنزلاء هدفها الأساسي هو الاستفادة قدر المستطاع من فترة المحكومية ومنع نسبة العودة إلى السجن #نشرة_التاسعة #الإخبارية pic.twitter.com/qc0FpkvVgy
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 11, 2021