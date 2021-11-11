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اخبار رياضية > “‏شيء من خلف الكواليس”.. وكيل البليهي يكشف عن مفاجأة
11/11/2021   11:50 م

“‏شيء من خلف الكواليس”.. وكيل البليهي يكشف عن مفاجأة

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تحدث رفيع الشهراني وكيل لاعب الهلال علي البليهي عن مفاجأة بشأن اللاعب الذي أثار الجدل خلال الفترة الماضية.

وكتب الشهراني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “‏شيء من خلف الكواليس لموكلي الطموح علي البليهي لعب مجاناً لمدة موسم كامل مع أحد أندية الثالثة ليأخذ تنسيقه، ذهب لتجربة في الخليج ولَم يخضها،التحق بالنهضة لموسم براتب شهر مما يستلمه الأن، خرج من العسكرية للإحتراف ، طموحه كان المنتخب ثم الهلال، أتيحت له الإعارة ورفض لثقته بنفسه”.

وعادل مدافع المنتخب الوطني السعودي، ونادي الهلال علي البليهي رقم نجم “الأخضر” السابق فهد الغشيان.

وقاد البليهي المنتخب الوطني أمام أستراليا ليعادل رقم الغشيان في عدد المنتخبات التي واجهها، بواقع 23 منتخبًا، حيث يحتل محمد الدعيع الصدارة بواقع 71 منتخبًا. وفق “أخبار 24”.

“‏شيء من خلف الكواليس”.. وكيل البليهي يكشف عن مفاجأة

اخبار رياضية
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