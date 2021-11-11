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أخبار محلية > بالفيديو.. الزعاق يكشف موعد دخول البرد الفعلي
11/11/2021   11:46 م

بالفيديو.. الزعاق يكشف موعد دخول البرد الفعلي

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أكد الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، اليوم (الخميس)، أن البرد الفعلي يظهر في المملكة بعد 4 أسابيع تقريباً.

وأوضح أن موجات البرد الخفيفة التي ظهرت حاليا يُطلق عليها “برد الأحيمر”، ولا تدوم طويلاً، حيث ستعود الأجواء للاعتدال.

وأشار إلى أن البرد والحر لا يأتيان بشكل مفاجئ، بل ينسابان بتمرحل، حيث يبدأ البرد من المناطق الشمالية وينزل للجنوبية، بينما الحر يبدأ من الجنوبية ويتمرحل للشمالية، وذلك تبعا لتحركات الشمس وتأثيراتها المصاحبة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الزعاق يكشف موعد دخول البرد الفعلي

أخبار محلية
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