بالفيديو.. الزعاق يكشف موعد دخول البرد الفعلي

أكد الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، اليوم (الخميس)، أن البرد الفعلي يظهر في المملكة بعد 4 أسابيع تقريباً.
وأوضح أن موجات البرد الخفيفة التي ظهرت حاليا يُطلق عليها “برد الأحيمر”، ولا تدوم طويلاً، حيث ستعود الأجواء للاعتدال.
وأشار إلى أن البرد والحر لا يأتيان بشكل مفاجئ، بل ينسابان بتمرحل، حيث يبدأ البرد من المناطق الشمالية وينزل للجنوبية، بينما الحر يبدأ من الجنوبية ويتمرحل للشمالية، وذلك تبعا لتحركات الشمس وتأثيراتها المصاحبة.
برد الأحيمر :
مع غياب نجم القلب والذي يسميه العامة بالأحيمر
(كحال أيامنا هذه)
تهب علينا أول موجات البرد الخفيفة إلا أنها لاتدوم طويلا ويعود الاعتدال
والبرد الفعلي يبدأ علينا بعد أربع أسابيع تقريباً
pic.twitter.com/SnVJW0Oehd
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) November 11, 2021
وفق “أخبار 24”.