يُنصح بهما لكبار السن.. وكالة الأدوية الأوروبية توافق على علاجين لكورونا بالأجسام المضادة

وافقت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم (الخميس)، على استخدام علاجين جديدين لفيروس كورونا “كوفيد-19” قائمين على الأجسام المضادة.
تمكنت شركة “روش” السويسرية العملاقة للأدوية بالاشتراك مع شركة “ريجينيرون” الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية من تطوير العقار الأول، بينما طورت الثاني “سيلتريون” الكورية الجنوبية.
وأوضحت الوكالة أن “رونابريف وريغكيرونا” هما أول دواء مضاد أحادي النسيلة يحصل على رأي إيجابي بالنسبة لكوفيد-19″، مبينة أنه بإمكان دول الاتحاد الأوروبي التسجيل على 55 ألف جرعة من علاج “رونابريف”. وفق “أخبار 24”.
وتعود فائدة الأجسام المضادة الأحادية النسيلة إلى كونها ترتبط بالانتفاخات التي تنتشر على سطح الفيروس، ما يمنع العامل الممرض من غزو الخلايا البشرية، ومن المتوقع أن يستفيد منها كبار السن والذين يعانون من نقص المناعة الذين لا يستجيبون جيدا للقاحات المنتجة للأجسام المضادة، حيث يتم توصيل هذه الأجسام مباشرة.