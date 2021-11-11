العائلة استقبلت الخبر بدموع الفرح.. “خطاط الكسوة” يروي لحظة حصوله على الجنسية السعودية

أعرب خطاط كسوة الكعبة المشرفة، مختار عالم، عن سعادته الغامرة بنبأ حصوله على الجنسية السعودية، مقدما شكره للقيادة على منحه هذا الشرف.
وقال عالم في حديثه لـ”أخبار 24″ إن الأسرة تلقت الخبر وسط دموع الفرح، وإن بناته الـ4 اللاتي وُلدن على أرض المملكة يشعرن الآن بسعادة غامرة؛ لأنهن لا يعرفن غير هذا البلد.
وأضاف خلال حديثه أن الوطن قدّم له الكثير خلال السنوات الماضية، وأصبح الوقت مناسبا الآن لرد بعض من جميل الوطن، وأنه لشرف كبير أن يحمل الشخص جنسية المملكة العربية السعودية.
يشار إلى أنه صدرت الموافقة السامية الكريمة، اليوم (الخميس)، على منح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة، ويأتي من ضمن تلك الشخصيات خطاط كسوة الكعبة المشرفة مختار عالم، وذلك تنفيذًا للأمر الملكي بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية، بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة.