التفاصيل المالية في إنهاء “النصر” تعاقده مع مدربه بيدرو وجهازه الفني

أفادت مصادر بأن مجلس إدارة نادي النصر، سيضطر لدفع الشرط الجزائي للمدير الفني البرتغالي لفريقه بيدرو إيمانويل وجهازه الفني بعد إقالتهما.
وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن خزينة النصر ستتكبد الشرط الجزائي راتب “شهرين”، إضافة إلى راتب متأخر “شهر” للبرتغالي بيدرو إيمانويل وكل مساعديه.
وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن إجمالي الشرط الجزائي يصل إلى 4.5 مليون ريال، فيما يبلغ الراتب الشهري للجهاز كاملًا مبلغ 1.5 مليون ريال، بعدما ألغت إدارة النصر جميع عقود جميع أعضاء الجهاز الفني المساعد للبرتغالي بيدرو إيمانويل.
وكان مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، قد أعلن إنهاء تعاقده مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل.