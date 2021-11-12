بالفيديو.. مهندس سعودي يروي قصة وصوله للعالمية بمجال الطائرات بدون طيار.. وكيف حولت “حــادثة بقيق” مسار اهتمامه

المهندس بالفضاء والطيران سعيد الزهراني، قصة وصوله للعالمية في مجال الطائرات بدون طيار، وكيف حوّلت حـادثة الاستهداف الإرهـابي لعدد من المنشآت في بقيق مسار اهتماماته.
وقال الزهراني، إنه حصل على الترتيب الثالث على العالم من مركز محمد بن راشد للفضاء، والأول على العالم من إيرباص، بالإضافة إلى العديد من الأوسمة والجوائز الأخرى.
وأضاف المهندس الزهراني الذي يعد أول سعودي يحصل على رخصة طيار للطائرات بدون طيار، أن لديه براءتي اختراع؛ إحداهما في مجال النقل اللوجيستي، إلى جانب براءة جديدة في مجال التطبيقات العسكرية.
ولفت وفقاً لقناة “الإخبارية”، إلى أنه التحق بجامعة “امبري ريدل” للطيران في أمريكا، قبل أن يعود إلى المملكة ويؤسس شركة تجارية مُتخصصة في استخدام الطائرات بدون طيار بالأغراض التجارية. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن حـادث استهداف منشآت بقيق حوّل مسار اهتمامه بالتركيز على الجانب العسكري بمجال تصنيع الطائرات بدون طيار، وواجهته الكثير من العقبات من بينها اعتـقاله بأمريكا، مبيناً بأنه يطمح بهبوط تلك الطائرات على المريخ.
فيديو | المهندس #سعيد_الزهراني.. الحائز على المركز الثالث على العالم في الفضاء ونابغة الطائرات المسيرة الذي اعتـقلته أمريكا وحولت مساره حــادثة #بقيق#الإخبارية pic.twitter.com/tUlG1j7t68
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 12, 2021