انطلاق معرض "فيليبس" للساعات الفاخرة بالمملكة.. وهذه أبرز معروضاته

انطلق أمس (الخميس)، معرض “فيليبس” للساعات الفاخرة الذي تستضيفه هيئة الأزياء في أول زيارة له للمملكة.
وتأتي تلك الزيارة ضمن جولة عالمية تنفذها شركة “فيليبس” للمزادات بالتعاون مع باكس آند روسو، وذلك قبل موعد إقامة المزاد العلني الافتراضي على مقتنيات المعرض بمدينة نيويورك في شهر ديسمبر المقبل.
ويشهد المعرض على مدار 3 أيام متتالية عروضاً لأندر الساعات في العالم التي تعد من التحف الفنية الباهرة مثل ساعة إدوارد هورنبي توربيون للجيب التي صممها جورج دانيلز.
وتتضمن قائمة المعروضات، ساعة دايتونا بول نيومان “جون بلاير سبيشل”، ودايتونا “ذا دكتور” التي تتميز بقرص نابض، وساعة كالاترافا من باتيك فيليب من البلاتين، وساعة توربيون إيروداين آر إم 022 ثنائية التوقيت.
وفق “أخبار 24”.