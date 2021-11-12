مُختص يوضح الفرق بين “الليزر” و”الليزك” لتصحيح النظر.. والفئات الممنوعة منها

أوضح رئيس قسم العيون بجامعة الإمام، الدكتور طراد القاضي، الفرق بين عمليات “الليزر” و”الليزك” لتصحيح النظر، مبيناً بعض الأمور التي تمنع إجراء تلك العمليات.
وبيّن القاضي في لقاء مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن عمليات “الليزك” تكون من خلال قطع طبقة رقيقة من سماكة العين وإجراء عملية التصحيح وإرجاع الطبقة مرة أخرى، وأما عمليات “الليزر” فتُجرى بدون قطع لكن بإزالة الطبقة السطحية على القرنية.
ولفت إلى أنه لا يوجد فرق بين الطريقتين في نسبة نجاح العمليات، لكن لكل منهما صفات معينة، موضحاً أن الفئات التي لا تصلح لها تلك العمليات تشمل مَن يعانون من قصر نظر شديد، وأصحاب القرنية المخروطة، ومن هم أقل من 18 عاماً. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن مرضى السكري الذين يعانون عدم انتظام في الحالة يمنعون كذلك من إجراء تلك العمليات، مشيراً إلى أن نمو العين يكتمل بشكل كبير نظرياَ بعد سن الـ18 عاماً.
عمليات تصحيح النظر..
د. طراد القاضي (رئيس قسم العيون بجامعة الإمام) يشرح الفرق بين عمليات “الليزر والليزك”#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/1wOYx0AQ5S
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 11, 2021
أشهر المفاهيم الخاطئة عن عمليات “الليزر والليزك” يوضحها د. طراد القاضي (رئيس قسم العيون بجامعة الإمام) #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/WQ0uFl94AV
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 11, 2021
عن عمليات تصحيح النظر..
د. طراد القاضي (رئيس قسم العيون بجامعة الإمام): هذه الحالات لا تفيد معها عمليات “الليزر والليزك”#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/JZHXCYU8Ub
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 11, 2021
عمليات تصحيح النظر..
د. طراد القاضي (رئيس قسم العيون بجامعة الإمام): مريض السكر يمنع من الخضوع لعمليات “الليزر والليزك” في هذه الحالة#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/3bqr7Hztoo
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 11, 2021
عمليات تصحيح النظر..
د. طراد القاضي (رئيس قسم العيون بجامعة الإمام): يشترط في من يخضع لعمليات “الليزر والليزك” أن يكون فوق 18 سنة#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/gIZkqHb9LP
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 11, 2021