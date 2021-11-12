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أخبار محلية > مُختص يوضح الفرق بين “الليزر” و”الليزك” لتصحيح النظر.. والفئات الممنوعة منها
12/11/2021   11:30 ص

مُختص يوضح الفرق بين “الليزر” و”الليزك” لتصحيح النظر.. والفئات الممنوعة منها

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أوضح رئيس قسم العيون بجامعة الإمام، الدكتور طراد القاضي، الفرق بين عمليات “الليزر” و”الليزك” لتصحيح النظر، مبيناً بعض الأمور التي تمنع إجراء تلك العمليات.

وبيّن القاضي في لقاء مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن عمليات “الليزك” تكون من خلال قطع طبقة رقيقة من سماكة العين وإجراء عملية التصحيح وإرجاع الطبقة مرة أخرى، وأما عمليات “الليزر” فتُجرى بدون قطع لكن بإزالة الطبقة السطحية على القرنية.

ولفت إلى أنه لا يوجد فرق بين الطريقتين في نسبة نجاح العمليات، لكن لكل منهما صفات معينة، موضحاً أن الفئات التي لا تصلح لها تلك العمليات تشمل مَن يعانون من قصر نظر شديد، وأصحاب القرنية المخروطة، ومن هم أقل من 18 عاماً. وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن مرضى السكري الذين يعانون عدم انتظام في الحالة يمنعون كذلك من إجراء تلك العمليات، مشيراً إلى أن نمو العين يكتمل بشكل كبير نظرياَ بعد سن الـ18 عاماً.

مُختص يوضح الفرق بين “الليزر” و”الليزك” لتصحيح النظر.. والفئات الممنوعة منها

أخبار محلية
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