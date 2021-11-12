بمناسبة اليوم العالمي للسكري.. تعرف على أعراض ارتفاعه وانخفاضه وطرق العلاج والوقاية

أوضحت المدينة الطبية بجامعة الملك سعود ما المقصود بداء السكري وما هي أعراض انخفاضه وارتفاعه، وطرق علاجه والوقاية منه، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للسكري الذي وافق يوم أمس (الخميس).
وقالت المدينة إن داء السكري هو مرض مزمن استقلابي يحدث عند نقص إفراز أو زيادة مقاومة هرمون الأنسولين في الجسم، ما يؤدي لزيادة تركيز نسبة السكر في الـدم.
وأضافت أن الأعراض الدالة على وجود ارتفاع في نسبة السكر بالـدم، هي الشعور بالكسل والخمول وزيادة العطش وكثرة التبول، بينما الأعراض الدالة على انخفاضه هي عدم انتظام ضربات القلب والتعرق وكذلك الجوع.
ولفتت إلى أن انخفاض مستوى السكر قد يصل بالشخص لمرحلة الهذيان وفقدان الوعي، مضيفة أن الأطباء يوصون دائماً بأهمية الحرص على عمل تحليل سكر للـدم.
وأشارت إلى أن داء السكري يعالج بأخذ جرعة الأنسولين قبل وجبة الطعام بـ 15 دقيقة، وذلك حتى يتزامن بدء فاعلية الأنسولين مع هضم الطعام، منوهة إلى أن الحبوب الخافضة للسكري يجب التأكد من تاريخ صلاحيتها وعدم حفظها في الثلاجة.
وأكدت أهمية المبادرة بالكشف المبكر عن السكري، خاصة لمن يعاني زيادة في الوزن، أو لديه تاريخ عائلي سابق بالسكري، أو النساء اللاتي لديهن إصابة سابقة بسكري الحمل.
وشددت على ضرورة تعديل نمط الحياة واتباع نمط صحي، بالالتزام بحمية غذائية صحية وممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يومياً، حيث إن ذلك يقلل نسبة الإصابة بداء السكري بنسبة 60 %.
وفق “أخبار 24”.