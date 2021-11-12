بالفيديو.. مختص في الطقس: كتلة هوائية باردة قادمة إلى المملكة بحلول الأربعاء المقبل

قال المختص في الطقس، عقيل العقيل، اليوم (الجمعة)، إن المملكة ستشهد بحلول يوم الأربعاء المقبل كتلة هوائية باردة، وستنخفض معها درجات الحرارة.
وتوقع “العقيل”، خلال حديثه لقناة “الإخبارية”، أن تكون درجات الحرارة في المناطق الشمالية بحدود 5 إلى 6 درجات مئوية خارج المدن.
وأكد أن دخول فصل الشتاء فلكيا سيوافق 21 ديسمبر المقبل، مرجحًا أن تكون درجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجة مئوية واحدة، ما عدا المناطق الوسطى والشمالية، وجازان، ونجران. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع، يوم أمس (الخميس)، أن تشهد بعض مناطق المملكة أمطارًا رعدية اعتبارًا من اليوم (الجمعة) إلى يوم الثلاثاء المقبل.
فيديو | مختص في الطقس: كتلة هوائية باردة قادمة إلى #المملكة يوم الأربعاء.. ويبدأ فصل الشتاء 21 ديسمبر #الإخبارية pic.twitter.com/GJ5yIDOkus
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 12, 2021