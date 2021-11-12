الشيخ “المطلق” : أخذ الرجل بخاطر زوجته ومشاورتها عبادة تقربه من الله.. ورسالتي للمحاميات “اتقين الله”

أكد عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، أن مشاورة الرجل لزوجته والأخذ بخاطرها ورأيها السليم يعد عبادة تقربه من الله سبحانه وتعالى.
وأضاف “المطلق”، خلال استضافته في برنامج “فتاوى” المذاع على قناة “السعودية”، أن بعض النساء سارعن إلى خلع أزواجهن وندمن بعد ذلك، داعيًا المحاميات إلى تقوى الله وعدم الإسراع بدعوة الزوجات لخلع أزواجهن.
ولفت إلى أن بعض حالات الخلع يترتب عليها تدمير للأسرة، مناشدًا القضاة بالتمهل في دراسة مثل هذه القضايا قبل إصدار حكم الخلع لكونه قرارا خطيرا على الأبناء والأسر.
وأبان أن علاقة الرجل وزوجته في البيت أشبه بعلاقة مدير المدرسة بالوكيل، ولكل منهما التزامات وصلاحيات، مضيفا أنه يجب على المرأة أن تطيع زوجها، وأن تدرك أن هذه الطاعة عبادة، وأن القرار الأخير للزوج. وفق “أخبار 24”.
وشدد على ضرورة أن يحترم الرجل زوجته، وأن يشاورها في أموره حتى ولو كان القرار النهائي له، كما يجب أن يدرك الزوج أن مشاورته لزوجته والأخذ برأيها لا يقلل من مكانته، وأن الأفضل بالنسبة لهما هو التعاون بما يعود على مصلحة الأسرة بالنفع.
الشيخ عبدالله المطلق..
ما هي حقوق الزوج على زوجته؟#فتاوى#قناة_السعودية pic.twitter.com/rAMH2Qo3R7
— قناة السعودية (@saudiatv) November 11, 2021