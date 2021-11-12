“فلكية جدة”: رصد ذروة شهب الثوريات الشمالية 2021.. مساء اليوم

تشهد سماء المملكة والمنطقة العربية، اليوم (الجمعة)، ذروة تساقط زخة شهب الثور أو الثوريات الشمالية، حيث يتوقع أن تصل زخة الشهب إلى ذروة نشاطها عند حوالي الساعة الـ3 عصرًا.
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن بداية مراقبة الشهب بعد ارتفاع نقطة إشعاعها أمام نجوم الثور بعد حلول ظلمة الليل باتجاه الأفق الشرقي، وستبقى بعد ذلك حتى بزوغ الفجر اليوم التالي.
ورجح ظهور أكبر عدد من الشهب عند الساعة الـ1 بعد منتصف الليل، مشيرًا إلى أن القمر سيكون في طور التربيع الأول بالتزامن مع ذروة هذه الشهب لكنه سيغيب بعد منتصف الليل، لذلك لن يشكل أي مشكلة بقية الليل.
وأبان أن شهب الثور الشمالية من الزخات الصغيرة، وتنتج من 5 إلى 10 شهب في الساعة عند ذروتها، لافتا إلى أن هناك نوعين منفصلين منها: شهب “الثوريات الجنوبية” و”الثوريات الشمالية”، وهما ينشطان من أواخر أكتوبر إلى أوائل ديسمبر. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن زخات الشهب تنشط بشكل عام سنوياً مع عبور الكرة الأرضية خلال البقايا المتناثرة على طول مدارات المذنبات والكويكبات، حيث تضرب قطع بحجم حبة الحصى أعلى الغلاف الجوي، وتحترق على ارتفاع حوالي 70 إلى 100 كيلومتر وتظهر لنا في صورة شهب.