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اخبار رياضية > تفاصيل اتفاق الاتحاد مع رومارينيو
12/11/2021   4:13 م

تفاصيل اتفاق الاتحاد مع رومارينيو

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كشفت مصادر، اليوم (الجمعة) عن تطور جديد في مفاوضات نادي الاتحاد مع الهداف البرازيلي، رومارينيو دا سيلفا بشأن تجديد تعاقده.

وقالت المصادر وفقًا لـ”الرياضية” إن إدارة نادي الاتحاد اتفقت مع البرازيلي رومارينيو داسيلفا، على تجديد عقده لمدة موسمين حتى عام 2024.

وأوضحت المصادر أن رغبة الطرفين حسمت الاتفاق الرسمي على تجديد العقد، وتنتظر إدارة الاتحاد وكيل أعمال اللاعب للتوقيع الرسمي.

وانضم رومارينيو إلى الاتحاد في أغسطس 2018 قادمًا من الجزيرة الإماراتي، وبات الهداف التاريخي لمحترفي النادي في تاريخ الدوري.

تفاصيل اتفاق الاتحاد مع رومارينيو

اخبار رياضية
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