رسميًا.. محمد صلاح لاعب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي

فاز المحترف المصري بصفوف نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بجائزة لاعب شهر أكتوبر بالبريميرليغ المقدمة من رابطة الدوري.
ونافس صلاح على الفوز بجائزة لاعب شهر أكتوبر بالدوري الإنجليزي كلاً من: لاعب تشيلسي بن تشيلويل، لاعب بيرنلي ماكسويل كورنيت، لاعب مانشستر سيتي فيل فودين، لاعب ساوثامبتون وتينو ليفرامينتو، لاعب آرسنال آرون رامسيديل، لاعب ليستر سيتي يوري تيليمانس، لاعب وست هام ديكلان رايس.
يُذكر أن هذه هي المرة الرابعة التي يحصد فيها صلاح جائزة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي منذ انضمامه إلى ليفربول في صيف 2017، والأولى منذ شهر مارس 2018. وفق “أخبار 24”.