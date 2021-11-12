تعرف على مسيرة الدكتور عبد الله عسيري عضو المجلس الاستشاري لـ “الصحة العالمية”

اختارت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الجمعة)، وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبد الله عسيري، ضمن قائمة العلماء أعضاء مجموعتها العلمية الاستشارية في أصول مسببات الأمراض الجديدة والمستحدثة، المعنية بتقديم المشورة التقنية للمنظمة.
مناصب شغلها عسيري
عمل الدكتور عسيري كاستشاري الأمراض المعدية في الوزارة، حيث جرى تكليفه بمنصبه الحالي في 24 نوفمبر 2013 كما شغل منصب مدير الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت العامة، ورئيس لجنة مكافحة العدوى بالحج، واستشاري الطب الباطني والأمراض المعدية في الحرس الوطني.
جهوده خلال جائحة كورونا
شارك الدكتور عسيري أحيانا في المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات كورونا منذ بداية ظهور الإصابات، مروراً بمرحلة إعلام الجمهور بالإجراءات الاحترازية للسيطرة على الجائحة.
وكان له دور كبير في مرحلة ما قبل وصول اللقاحات ثم الإعلام بمواعيدها وأنواعها وأماكن تلقيها وإحصائيات الحاصلين على جرعاتها بعد وصولها وبدء التلقيح. وفق “أخبار 24”.
كما كان لعسيري دور كبير في إطلاق البرامج والمبادرات الصحية لتوعية فئات المجتمع، إلى جانب دوره لمواجهة المشككين في فعالية اللقاحات، التي تستخدمها الوزارة في التطعيمات والجرعات اللازمة للتحصين.
يذكر أن الدكتور عسيري كان قد أجرى أكثر من 180 بحثًا ودراسة متخصصة في هذا المجال، بالإضافة إلى 11,318 اقتباسًا في الدوريات العلمية.