“آبل” تضيف ميزة توريث حساب “آي كلاود” بعد وفاة صاحبه

تعكف شركة آبل الأمريكية على إضافة ميزة جديدة بشأن ملكية حساب المستخدمين على “آي كلاود” بعد الوفاة.
وتستعد آبل لطرح ميزة تُمكن المستخدم من اختيار الشخص الذي سوف يقوم بوراثة حسابه على “آي كلاود”، لتحل بذلك مشكلة كانت تحول دون الوصول إلى كلمات المرور الخاصة بهواتف المستخدمين بعد وفاتهم.
وتمنح الميزة المنتظر ظهورها في تحديث “iOS 15.2″، إمكانية تعيين 5 أشخاص يمكنهم الوصول إلى البيانات والمعلومات الشخصية المخزنة في حساب المستخدم على “آي كلاود”، ومن ثم الوصول إلى الصور والمستندات والمشتريات التي قام بها صاحب الحساب في حياته. وفق “أخبار 24”.