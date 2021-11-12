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أخبار محلية > هذا هو السعر المتوقع لسيارة “علاء الدين” الذهبية المصفحة ضد الرصاص
12/11/2021   11:01 م

هذا هو السعر المتوقع لسيارة “علاء الدين” الذهبية المصفحة ضد الرصاص

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أعلنت شركة دارتز موتور الروسية عن سعر نسخة “علاء الدين” من سيارتها الذهبية المصفحة ضد الرصاص (دارتز برومبرون)، وذلك بعد 12 عاماً من تاريخ تصنيعها كإحدى السيارات الحصرية للشركة.

وأوضحت الشركة التي عرضت السيارة الذهبية للبيع، أن السعر المتوقع يتراوح بين 500- 750 مليون دولار أمريكي، حيث صُنعت منها 10 إصدارات فقط ظهرت إحداها في فيلم الديكتاتور عام 2012.

وتُعد السيارة المصفحة بطبقة من الكروم الذهبي اللامع مزيجاً من إمكانيات وشكل سيارات دارتز الروسية و Hummer H2 الأمريكية، حيث صممت لمقاومة قذائف PGs و50 caliber. وفق “أخبار 24”.

كما تعتمد على محرك V8 مكون من 8 سلندر على شكل حرف V يصدر منه قوة تصل 400 حصان، مزودةً بخزنة بيومترية لحفظ وحماية الممتلكات الثمينة من محاولات السرقة.

هذا هو السعر المتوقع لسيارة “علاء الدين” الذهبية المصفحة ضد الرصاص

أخبار محلية
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