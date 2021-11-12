بالفيديو.. مواطن يعد مفاجأة لأمريكي محب للأكل السعودي في نيويورك

روى سعودي في مدينة نيويورك، ما فعله مع صديقه الأمريكي الذي يعمل في مكتب البريد، وهو من محبي الأكل السعودي، حيث أعد له طعاماً يحبه، وقدمه له بطريقة مختلفة.
وقال السائح ثواب السبيعي “سائح تيوب” عبر حسابه على تويتر، اليوم الجمعة، إنه أقام خيمة رمضانية في شهر رمضان الماضي، وشارك فيها جيرانه ومسؤولو الحي في نيويورك، وأنها كانت مناسبة طيبة أن يتعرفوا على الشهر الكريم.
وأوضح أنه كان من ضمن الحضور أمريكي يدعى لينزيل يعمل في شركة بريد وشحن، وأنه أحب الأكل السعودي بشدة، ومنها اللقيمات وخلية النحل، مضيفاً أنه سيقابله ذلك اليوم، حيث أعد له مفاجأة.
وبين أنه أعد بالفعل الطعام الذي يحبه لينزيل ووضعه له داخل ظرف بريدي، وادعى أنه يرغب في شحنه عبر الشركة التي يعمل فيها، كما حاول إخفاء ملامحه، وارتداء ملابس لم يعتد الأمريكي على رؤيته بها. وفق “أخبار 24”.
وتوجه السبيعي لمكتب البريد وقدم الظرف قائلاً إنه يرغب في شحنه، ففتح لينزيل الظرف ليرى الشحنة، فوجد الحلى “خلية النحل”، وارتفع صوته سعيداً بما وجد.
وأحضر لينزيل صورة ملتقطة في المملكة، كانت موضوعة على المكتب، حيث تبين أنها من دعايات هيئة السياحة، وكان قد تلقاها هدية من السبيعي، واحتفظ بها في مكتبه، ثم تناول لينزيل الحلى وهو سعيد للغاية.
لينزيل Lenzell هذا صديقي امريكي عجيب يعمل في مكتب بريد في نيويورك 🗽
ويموت في شي اسمه الاكل السعودي ولي فتره ماشفته واليوم قررت اسوي له مفاجأة🤗
ولكن ايضا هو فاجأني بلوحه معلقه على حائط مكتبه 🇸🇦
لا يفوتكم طريقة اكله آخر الفيديو 😂😂 pic.twitter.com/gST1DXg6Fz
— Thawab Alsubaie سائح تيوب (@sai7org) November 11, 2021