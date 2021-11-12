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أخبار محلية > “الأرصاد”: ننتظر شتاءً باردًا في المملكة.. وهذا موعد انتهاء الحالة المطرية الحالية
12/11/2021   11:00 م

“الأرصاد”: ننتظر شتاءً باردًا في المملكة.. وهذا موعد انتهاء الحالة المطرية الحالية

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استعرض المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، اليوم (الجمعة)، ملامح الطقس خلال الفترة الحالية، والتوقعات المناخية للشتاء المقبل.

وأوضح خلال مداخلة في برنامج “120” على قناة الإخبارية، أن المملكة تشهد حاليًا أجواءً متقلبة، مشيرًا إلى أن الحالة المطرية التي تشهدها بعض مناطق المملكة في الوقت الحالي سوف تستمر حتى الثلاثاء المقبل.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تُصاحب هذه الحالة المطرية زخات من البرد على بعض المناطق في المملكة، وبالأخص على المناطق الساحلية، والتي من المتوقع أن تشهد التأثير الأكبر لهذه الموجة. وفق “أخبار 24”.

وفيما يتعلق بالشتاء المقبل، قال القحطاني إن الملامح المناخية لهذا الفصل تشير إلى أن المملكة في انتظار شتاء بارد، مع توقعات بتسجيل درجات حرارة دون الصفر على المناطق الشمالية والشمالية الشرقية.

“الأرصاد”: ننتظر شتاءً باردًا في المملكة.. وهذا موعد انتهاء الحالة المطرية الحالية

أخبار محلية
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