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أخبار محلية > “الصحة العالمية” تختار العالم السعودي عبدالله عسيري عضوًا في مجلسها الاستشاري العلمي
12/11/2021   11:01 م

“الصحة العالمية” تختار العالم السعودي عبدالله عسيري عضوًا في مجلسها الاستشاري العلمي

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اختارت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الجمعة)، وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبد الله عسيري، ضمن قائمة أسماء العلماء الذين اختارتهم لعضوية مجموعتها العلمية الاستشارية في أصول مسببات الأمراض الجديدة والمستحدثة، المعنية بتقديم المشورة التقنية للمنظمة.

وتتكون المجموعة العلمية الاستشارية من 28 عضوًا من كبار العلماء في أنحاء العالم، يمثلون مجموعة من التخصصات ذات الصلة بمسببات الأمراض الناشئة والعائدة للتفشي، أبرزها علوم الأوبئة والصحة العامة والأحياء الدقيقة والفيروسات والطب الوقائي وبيولوجيا وصحة الحيوان والعلوم الاجتماعية.

يذكر أن عسيري كان قد أجرى أكثر من 180 بحثًا ودراسة متخصصة في هذا المجال، بالإضافة إلى 11,318 اقتباسًا في الدوريات العلمية. وفق “أخبار 24”.

“الصحة العالمية” تختار العالم السعودي عبدالله عسيري عضوًا في مجلسها الاستشاري العلمي

أخبار محلية
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