بالفيديو.. مواطن بعد استقالته من وظيفته والعمل كـ”شيف”: الراتب في المجال يبدأ من 8 آلاف ريال ويصل لـ 35 ألف ريال

ذكر المواطن “عزيز المطوع” أنه ترك الوظيفة وعمل لعدة سنوات في مجال الطهي حتى حصل على لقب “شيف”، بعدما خاض عددًا من التجارب المتعددة في هذا المجال.
وأوضح “المطوع”، خلال حديثه لبرنامج “120” المذاع على قناة الإخبارية، أن مجال الطهي إذا بدأه الشخص بداية قوية، يمكنه أن يحصل على رواتب مرتفعة أكثر من رواتب الموظفين الآخرين.
وأكد أن الطهي من المجالات التي يمكن للشاب السعودي العمل بها، بشرط أن تكون بدايته قوية، مضيفا أن العمل في هذه المهنة يحتاج لصبر وممارسة وتجارب كثيرة.
ولفت إلى أن راتب الشاب في هذه المهنة يبدأ من 8 آلاف ريال، وأن دخله قد يرتفع من 30 إلى 35 ألف ريال، وهو ما وصفه بأنه ليس الحد الأقصى للرواتب في المجال.
وشدد على أن مهنة “الشيف” لا تقتصر فقط على الطهي بل هي ممتدة للإشراف على قوائم المطاعم وإعدادها، ما يضاعف الراتب إلى مبلغ الـ 60 والـ 70 ألف ريال شهريًا مع الاجتهاد.
وفق “أخبار 24”.