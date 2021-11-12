شكوى تحرش طبيب بسيدة.. تؤدي لفصله وترحيله من المملكة

تسببت شكوى زوجة مواطن بفصل وترحيل طبيب نفسي يعمل بأحد المستشفيات الخاصة بالجبيل الصناعية.
وفي التفاصيل كشفت شذا الصالح لـ”أخبار 24″ عن أن مراجعتها بغرض الاستشارة لقريبها وليس لها شخصياً، مؤكدة بأنها تفاجأت من أسئلة الطبيب غير اللائقة لها مع لمسه لأطراف قدمها والصعود للساق.
وأشارت إلى أنه عند انفعالها عليه نتيجة تصرفاته، طلب منها الاعتراف بمعاناتها من القلق والاكتئاب، مبينة بأن ذلك دفعها لتقديم شكوى لإدارة المستشفى ولوزارة الصحة.
وأضافت بأنها مع الشكوى طلبت منهم إحضار طبيب نفسي من اختيارهم لها لتقييم ودراسة حالتها، ومدى صحة قوله بأنها تعاني من اضطرابات ومشاكل نفسية.
وأشارت إلى أن الطبيب المتهم في الشكوى كان قد وصف لها أدوية على اعتبار أنها منومة وتفاجأت بأنها أدوية تُعطى لمن يعانون من الاكتئاب وثنائي القطب، متسائلة عن مصير المراجعين الذين كانوا تحت يده بدون وعي منهم.
الجدير بالذكر، أن التحقيق بالحادثة استمر شهراً ونصف الشهر فقط ليتم التواصل معها والتأكيد لها بفصل وترحيل الطبيب الذي حاول مضايقتها.