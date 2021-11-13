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اخبار رياضية > ريما بنت طلال تنشر صورة لنجلها وسط لاعبي الهلال.. وتعلق عليها
13/11/2021   6:58 ص

ريما بنت طلال تنشر صورة لنجلها وسط لاعبي الهلال.. وتعلق عليها

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نشرت الأميرة ريما بنت طلال صورة لنجلها عبدالرحمن وسط لاعبي نادي الهلال، الأمر الذي لقي تفاعلاً بين المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّقت الأميرة ريما على الصورة قائلة: “ابني عبدالرحمن الله يحفظه مع زعماء الهلال، وإن شاء الله زعماء آسيا، الله يوفقهم”.

يُشار إلى أن الهلال يستعد لمواجهة بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا، والمقرر إقامته يوم 23 نوفمبر.

وفق “أخبار 24”.

ريما بنت طلال تنشر صورة لنجلها وسط لاعبي الهلال.. وتعلق عليها

اخبار رياضية
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