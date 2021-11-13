أخصائي تغذية علاجية يوضح أسباب زيادة الوزن في الشتاء.. وهل هرمون “الميلاتونين” له علاقة بذلك أم لا؟

قال أخصائي التغذية العلاجية عبدالرحمن الحركان، إنه لا توجد علاقة طبية وطيدة بين زيادة الوزن وفصل الشتاء، ولكن السلوك الغذائي الذي يتبعه الشخص هو المسؤول عن ذلك.
وأوضح الحركان خلال مداخلة ببرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن الإحساس بالجوع في الشتاء ليس سبباً في زيادة الوزن ولو كان الأمر صحيحاً لأصبحت كل الدول الأوروبية لديها زيادة بالوزن، مبيناً أن وزن الجسم يزيد في الشتاء لعدة أسباب أولها كثرة شرب المشروبات الدافئة، وتناول الحلويات والمخبوزات، والوجبات الجاهزة خلال فترة الليل.
وأضاف أنه يمكن الحفاظ على زيادة الوزن من خلال الاعتماد على الألياف الغذائية ضمن النظام الغذائي اليومي وتناول 3 وجبات عالية البروتين على مدار اليوم يتخللها وجبات خفيفة مشبعة بالألياف، إلى جانب تناول ما يحتاجه الجسم من السعرات الحرارية فقط دون زيادة.وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن هرمون “الميلاتونين” له علاقة مباشرة مع النوم وليس له علاقة بالأكل وزيادة الوزن، ناصحاً الجميع بتناول كميات كافية من المياه خلال اليوم، لأهميتها ودورها الفعال في الإحساس بالشبع.
أخصائي التغذية العلاجية.. عبدالرحمن الحركان: لا توجد علاقة طبية بين الشتاء وزيادة الوزن هو أمر سلوكي أكثر منه طبي .. ولو كانت العلاقة طبية لكانت كل دول أوروبا لديها زيادة بالوزن #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/cxTAGPrajh
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 12, 2021
كيف نسيطر على زيادة الوزن خلال الشتاء؟ .. أخصائي التغذية العلاجية.. عبدالرحمن الحركان يقدم بعض التوصيات #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/tZ8nCR5Qyi
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 12, 2021
أخصائي التغذية العلاجية.. عبدالرحمن الحركان : هيرمون الميلاتونين ليس له علاقة مباشرة بزيادة الوزن .. ونحن مقصرين تماما صيفا وشتاء في شرب كميات المياه رغم أهميتها ودورها الفعال للإحساس بالشبع #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/jYiXp4kb8C
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 12, 2021